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EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

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Завжди у вас у кишені, учні та сім’ї можуть негайно знати детальний розклад у режимі реального часу, переглядати підручник, повідомлення, оцінки, середні показники, події шкільного життя... Викладачі та співробітники також можуть проконсультуватися з класами та групами, здійснити дзвінок або навіть увійти в підручник...

Вебсайт: ecoledirecte.com

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