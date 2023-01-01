WebCatalog
QUB

QUB

qub.ca

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «QUB» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Зверніться до надійного та різноманітного джерела новин. Не пропустіть нічого з прямими трансляціями. Читайте статті в Journal de Montréal, Journal de Québec, 24 Heures і TVA Nouvelles. Слідкуйте за регіональними, національними та міжнародними новинами, стежачи за кореспондентами, оглядачами та досвідченими журналістами.

Вебсайт: qub.ca

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «QUB». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Le Monde

Le Monde

lemonde.fr

EcoleDirecte

EcoleDirecte

ecoledirecte.com

BBC Afrique

BBC Afrique

bbc.com

RTBF Auvio

RTBF Auvio

auvio.rtbf.be

Radio-Canada

Radio-Canada

ici.radio-canada.ca

Ouest-France

Ouest-France

ouest-france.fr

myCANAL

myCANAL

canalplus.com

Toutelatele

Toutelatele

toutelatele.com

Mooncard

Mooncard

mooncard.co

BaridiWeb

BaridiWeb

poste.dz

Le Parisien

Le Parisien

leparisien.fr

L’EQUIPE

L’EQUIPE

lequipe.fr

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності