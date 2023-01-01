З Navy це придбано на все життя Navi — це інтелектуальний помічник учителя для відновлення та запам’ятовування навичок читання та письма в CP, CE1 та CE2 Для чого Navi? Щоб запам'ятати на все життя!

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