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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Noovo Moi, c’est une multitude de sujets style de vie pour vous inspirer au quotidien et être au courant des dernières tendances : cuisine, mode, beauté, maison, horoscope, voyage, vedettes, sorties et plus encore!

Вебсайт: noovomoi.ca

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