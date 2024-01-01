TECHO

TECHO

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Вебсайт: techoerp.in

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Techo ERP — це програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства. Цей продукт призначений для малого та середнього бізнесу в таких галузях, як виробництво, роздрібна торгівля та професійні послуги. Продукт містить модулі для бухгалтерського обліку, управління запасами, управління замовленнями та управління взаємовідносинами з клієнтами. Techo ERP надає інформаційні панелі на основі ролей, настроювані звіти та автоматизацію робочого процесу. Програмне забезпечення має настроювані процеси затвердження та журнали аудиту. Techo ERP інтегрується з популярними програмами сторонніх розробників, такими як системи розрахунку заробітної плати, платформи електронної комерції та платіжні шлюзи через API. Для доступу до хмарної платформи Techo ERP потрібне підключення до Інтернету та веб-браузер. Постачальник надає цілодобову підтримку по телефону, електронною поштою та в чаті. Доступні послуги з впровадження. Techo ERP відповідає нормативним стандартам.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: techoerp.in

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

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