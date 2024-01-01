Techo ERP — це програмне забезпечення для планування ресурсів підприємства. Цей продукт призначений для малого та середнього бізнесу в таких галузях, як виробництво, роздрібна торгівля та професійні послуги. Продукт містить модулі для бухгалтерського обліку, управління запасами, управління замовленнями та управління взаємовідносинами з клієнтами. Techo ERP надає інформаційні панелі на основі ролей, настроювані звіти та автоматизацію робочого процесу. Програмне забезпечення має настроювані процеси затвердження та журнали аудиту. Techo ERP інтегрується з популярними програмами сторонніх розробників, такими як системи розрахунку заробітної плати, платформи електронної комерції та платіжні шлюзи через API. Для доступу до хмарної платформи Techo ERP потрібне підключення до Інтернету та веб-браузер. Постачальник надає цілодобову підтримку по телефону, електронною поштою та в чаті. Доступні послуги з впровадження. Techo ERP відповідає нормативним стандартам.

Вебсайт: techoerp.in

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