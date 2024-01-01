Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «iX ERP» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

iX ERP — це розраховане на багато користувачів програмне забезпечення ERP на основі штучного інтелекту, яке допомагає компаніям будь-якого розміру оптимізувати свою діяльність, підвищити ефективність і збільшити доходи. Це комплексний набір модулів, який охоплює всі основні бізнес-процеси, від фінансів і бухгалтерського обліку до управління запасами та виробництва. iX ERP пропонується як повністю керований хмарний сервіс, тож підприємства можуть швидко та легко почати роботу, не турбуючись про ІТ-інфраструктуру чи технічне обслуговування.

Вебсайт: ixerp.net

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