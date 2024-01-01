iX ERP

iX ERP

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Вебсайт: ixerp.net

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iX ERP — це розраховане на багато користувачів програмне забезпечення ERP на основі штучного інтелекту, яке допомагає компаніям будь-якого розміру оптимізувати свою діяльність, підвищити ефективність і збільшити доходи. Це комплексний набір модулів, який охоплює всі основні бізнес-процеси, від фінансів і бухгалтерського обліку до управління запасами та виробництва. iX ERP пропонується як повністю керований хмарний сервіс, тож підприємства можуть швидко та легко почати роботу, не турбуючись про ІТ-інфраструктуру чи технічне обслуговування.
Категорії:
Business
ERP системи

Вебсайт: ixerp.net

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Odoo

Odoo

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QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

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Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

ECOUNT ERP

ECOUNT ERP

ecount.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

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