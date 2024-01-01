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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MetalZulu» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

MetalZulu — це провідне програмне рішення SaaS, призначене для оптимізації роботи металургійних заводів. За допомогою нашого програмного забезпечення для обслуговування, системних рішень ERP і системи відстеження запасів ми допомагаємо власникам металургійних заводів ефективно керувати своїми операціями.

Вебсайт: metalzulu.com

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