Khaos Control є провідним багатоканальним рішенням. Його основна мета проста: допомогти підприємствам швидко розвиватися, заощаджуючи гроші та оптимізуючи їхні процеси. Контролюйте запаси, інвентар, облікові записи, CRM, звітність і багато іншого за допомогою цих надійних і масштабованих рішень. Завдяки інтеграції з провідними кур’єрами та ключовими службами інтеграції платежів ми об’єднуємо всі аспекти ведення бізнесу в одній центральній системі. Khaos Control надає рішення для підприємств будь-якого розміру - будь то наш флагманський ERP-додаток на базі Windows, Khaos Control або наш ERP-додаток на основі браузера; Khaos Control Cloud.

Вебсайт: khaoscontrol.com

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