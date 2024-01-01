Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Appward» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Ми відчуваємо ваш біль. Appward надає інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати та вдосконалювати всі функції у вашій організації, зокрема керування проектами, CRM, управління персоналом, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.

Вебсайт: appward.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Appward». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.