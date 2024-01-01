Appward

Appward

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Вебсайт: appward.com

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Розробники програмного забезпечення не розуміють ваш бізнес. З однієї групи ви отримуєте жорстке рішення, яке потребує дорогого та трудомісткого впровадження. З іншого ви отримуєте солянку відключених програм. Ми відчуваємо ваш біль. Appward надає інтелектуальний набір із понад 80 додатків у надзвичайно швидкому приватному робочому просторі, який допомагає вам керувати та вдосконалювати всі функції у вашій організації, зокрема керування проектами, CRM, управління персоналом, операційну діяльність, якість, виробництво та ланцюг постачання.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій
ERP системи

Вебсайт: appward.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Workday

Workday

workday.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

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Socket

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