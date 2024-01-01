Програмне забезпечення для відеоконференцій - Найпопулярніші застосунки
Програмне забезпечення для відеоконференцій полегшує онлайн-спілкування під час аудіозустрічей, відеозустрічей і семінарів, пропонуючи такі функції, як чат, показ екрана та запис. Ці інструменти створені для полегшення спілкування на великих відстанях або міжнародних кордонів, сприяння співпраці та мінімізації витрат на подорожі. Вони дають можливість співробітникам усіх рівнів проводити або брати участь у віртуальних зустрічах із колегами, партнерами чи клієнтами, незалежно від географічного розташування. Усуваючи потребу у фізичній присутності як під час спонтанних обговорень, так і під час важливих зустрічей, рішення для відеоконференцій підвищують зручність, спрощують повсякденні справи для всіх залучених сторін, зміцнюють відносини з клієнтами та сприяють прозорому спілкуванню між командами. Крім того, певні системи бездоганно інтегруються з програмним забезпеченням автоматизації маркетингу та CRM, забезпечуючи синхронізацію життєво важливих бізнес-даних під час конференцій і сприяючи ефективній подальшій комунікації та оновленням облікових записів контактів.
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Microsoft Teams
microsoft.com
Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за передплатою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Micr...
Google Meet
meet.google.com
Google Meet (раніше відомий як Hangouts Meet) — це сервіс відеозв’язку, розроблений Google. Це один із двох додатків, які є заміною Google Hangouts, а інший — Google Chat. Google планувала припинити використання Google Hangouts у жовтні 2019 року.
Skype
skype.com
Skype — це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочату та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One і розумними годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть передават...
Slack
slack.com
Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.
Zoho Cliq
zoho.com
Оптимізуйте спілкування в команді, щоб просувати роботу вперед. Zoho Cliq спрощує спілкування вашої команди за допомогою організованих розмов, інформації, яку легко знайти, і підключення до інструментів, які вам подобаються.
TeamViewer Web
teamviewer.com
Віддалена підтримка, як ніколи раніше. Все, що вам потрібно, на одній платформі. Відкрийте для себе бездоганну та безпечну роботу з абсолютно новим TeamViewer.
Whereby
whereby.com
Прості відеозустрічі без входу та завантажень. Відеоконференції з показом екрана, записом і багато іншого.
Element
element.io
Element — це захищена програма для групового відеоповідомлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності групового чату, командним спілкуванням і функціями продуктивності під час роботи з дому за допомогою відкритої мережі Matrix. Співпраця з надійним наскрізним шифруванням. Груповий месенджер R...
Spike
spikenow.com
Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.
Zoho Meeting
zoho.com
Програмне забезпечення для веб-конференцій для онлайн-зустрічей і вебінарів. Zoho Meeting — це безпечна платформа для онлайн-конференцій і вебінарів. У міру того, як у світі розвивається віддалена робота, безпека та конфіденційність онлайн-додатків, особливо програмного забезпечення для веб-конфере...
Bitrix24
bitrix24.com
Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!
Lark
larksuite.com
Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Gather
gather.town
Gather — це простір для відеодзвінків, який дозволяє кільком людям вести окремі розмови паралельно, вступаючи та виходячи з них так само легко, як і в реальному житті.
Free Conference Call
freeconferencecall.com
FreeConferenceCall.com забезпечує HD-аудіоконференції, спільний доступ до екрана та відеоконференції з до 1000 учасників. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис.
Amazon Chime
chime.aws
Amazon Chime дозволяє користувачам зустрічатися та спілкуватися в Інтернеті, а Amazon Chime SDK дозволяє розробникам додавати аудіо та відео співпрацю до своїх програм.
Zimbra
zimbra.com
Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.
crowdcast
crowdcast.io
Де збирається світ — охоплюйте, залучайте та розвивайте свою спільноту за допомогою онлайн-подій.
GoTo
goto.com
GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.
ConnectWise Home
connectwise.com
ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.
Ring4
ring4.com
Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.
JioMeet
jio.com
Додаток для відеоконференцій – JioMeet – це найкращий і безкоштовний додаток для командної співпраці та відеодзвінків, який пропонує такі функції, як підтримка WebRTC тощо. Завантажити зараз!
8x8 Work
8x8.com
З 8x8 Work спілкуйтеся з клієнтами та колегами, де б ви не були. Природний перехід від телефонного дзвінка до чату та показу екрана.
Webex
webex.com
Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...
Ringover
ringover.com
Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.
Moxo
moxo.com
Робочі простори взаємодії Moxo використовуються провідними компаніями в усьому світі, щоб оптимізувати мільйони B2B-проектів від реєстрації до керування обліковими записами.
Dolby.io
dolby.io
Аудіо та відео високої якості. Приєднуйтеся до багатьох розробників, компаній і творців, які звертаються до API Dolby.io для створення високоякісних комунікаційних, потокових і медіа-рішень, які змінюють досвід клієнтів, забезпечують ефективні робочі процеси та радують користувачів.
Sessions.us
sessions.us
Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.
Ryver
ryver.com
Зробіть більше та заощаджуйте гроші, співпрацюючи з усією вашою командою В ОДНОМУ ДОДАТКУ. Груповий чат + диспетчер завдань + голосові та відеодзвінки. Почніть безкоштовно сьогодні!
BlueJeans
bluejeans.com
BlueJeans є світовим лідером у сфері хмарних відеоконференцій. Легко та безпечно проводите живі відеодзвінки, вебінари, конференц-дзвінки та онлайн-зустрічі.
ClickMeeting
clickmeeting.com
Увійдіть на панель облікового запису ClickMeeting. Увійдіть за допомогою електронної адреси, Office 365 або Facebook.
Trillian
trillian.im
Trillian — це сучасний і безпечний обмін миттєвими повідомленнями для людей, бізнесу та охорони здоров’я Вже понад 20 років Trillian допомагає людям залишатися на зв’язку. Сучасний Trillian надає безпечні (і відповідні вимогам HIPAA) обмін повідомленнями для медичних працівників і компаній будь-яког...
Demodesk
demodesk.com
Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.
Consolto
consolto.com
ВІДЕОЧАТ З КЛІЄНТАМИ ПРЯМО З ВАШОГО ВЕБ-САЙТУ Організуйте високоякісні відеозустрічі, щоб досягти цільових продажів, розвивати свій бізнес і будувати кращі ділові відносини
Vowel
vowel.com
Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.
Fuze
fuze.com
Fuze надає уніфіковане хмарне комунікаційне програмне забезпечення для підприємств, яке включає кол-центр, телефонну систему та рішення для відеоконференцій.
11Sight
11sight.com
Платформа №1 для вхідних відеодзвінків і залучення клієнтів для відділів доходів
Supernormal
supernormal.com
Supernormal допомагає створювати неймовірні нотатки зустрічі, не поворухнувши пальцем. Наднормальний штучний інтелект автоматично транскрибує та записує нотатки зустрічі для Google Meet. Економте п’ять-десять хвилин на кожній зустрічі. Миттєво надаємо доступ до Google Drive, Notion, Quip, Slack, H...
Butter
butter.us
Butter — це універсальна платформа для віртуальної співпраці, яка дає вам змогу проводити дуже захоплюючі та ефективні сеанси співпраці!
Crikle
crikle.com
Почніть проводити бесіди про продажі, а не просто презентації.
join.me
join.me
Спільний доступ до екрана, онлайн-зустрічі та командна співпраця — все це швидко та легко на join.me. Покажіть роботі, хто тут господар. Спробуйте JoinMe безкоштовно сьогодні!
Vectera
vectera.com
Vectera — це простий спосіб зустрітися з клієнтами онлайн. Призначайте зустрічі, проводите відеоконференції та дошку разом із клієнтами.
Liveform
livestorm.co
Livestorm надає просте програмне забезпечення для відеозв’язку для бізнесу. Проводьте вебінари в прямому ефірі, попередньо записані чи автоматизовані, легко створюйте онлайн-зустрічі та приєднуйтесь до них.
ClearSlide
clearslide.com
Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування контентом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі...
BigMarker
bigmarker.com
Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.
Daily
daily.co
Увійдіть у свій обліковий запис Daily, щоб переглядати використання відеодзвінків, створювати кімнати, переглядати журнали викликів і API, керувати своїм планом і командою тощо.
Salesroom
salesroom.com
Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращенн...
Goodmeetings
goodmeetings.ai
Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...
SignalWire
signalwire.com
Платформа для спільної роботи з відео наступного покоління. Працює на основі гнучкої хмарної комунікаційної мережі з API для голосових, SMS- і відеофункціональних можливостей.
3veta
3veta.com
3veta — це найкраще рішення для надання та отримання послуг онлайн через відео. Використовуйте додаток, щоб приєднатися до вже організованих відеозустрічей!
Agora
agora.io
Платформа взаємодії в реальному часі для значущих людських зв’язків. Люди довше спілкуються, коли бачать, чують і взаємодіють один з одним. За допомогою Agora ви можете вставляти яскравий голос і відео в будь-яку програму, на будь-якому пристрої, будь-де.
Tolstoy
gotolstoy.com
Почніть спілкуватися зі своїми клієнтами віч-на-віч.
SoWork
sowork.com
Віртуальні робочі місця SoWork забезпечують віддалених команд ефективність, присутність, спонтанність і зв’язок. Завдяки програмі Office Assistant Sophia на основі штучного інтелекту, найкращим інструментам для проведення зустрічей і повним налаштуванням SoWork — це місце, де ваша команда щасливіша ...
Crewdle
crewdle.com
Використовуючи технологію однорангового зв’язку, Crewdle може запропонувати безперебійну відеоконференцію, яка є безпечною, приватною та екологічною. Зробіть перемикач сьогодні!
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....
TrueConf
trueconf.com
TrueConf — російська компанія, яка виробляє програмні продукти для відеоконференцзв'язку та уніфікованих комунікацій. Програми компанії розроблені для використання в конференц-залах або переговорних кімнатах, на робочих місцях і на мобільних пристроях. Штаб-квартира TrueConf знаходиться в Москві, Ро...
Desk AI
desks.ai
Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навча...
Streem
streem.com
StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...
Cosmos Video
cosmos.video
Миттєво співпрацюйте зі своєю віддаленою командою Приміщення для командних зустрічей, призначені для віддалених команд, щоб вони могли миттєво співпрацювати, не заважаючи. Попрощайтеся з очікуванням відповідей, плануванням дзвінків або обміном посиланнями на зустрічі.