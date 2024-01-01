Категорії

Програмне забезпечення для відеоконференцій - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для відеоконференцій полегшує онлайн-спілкування під час аудіозустрічей, відеозустрічей і семінарів, пропонуючи такі функції, як чат, показ екрана та запис. Ці інструменти створені для полегшення спілкування на великих відстанях або міжнародних кордонів, сприяння співпраці та мінімізації витрат на подорожі. Вони дають можливість співробітникам усіх рівнів проводити або брати участь у віртуальних зустрічах із колегами, партнерами чи клієнтами, незалежно від географічного розташування. Усуваючи потребу у фізичній присутності як під час спонтанних обговорень, так і під час важливих зустрічей, рішення для відеоконференцій підвищують зручність, спрощують повсякденні справи для всіх залучених сторін, зміцнюють відносини з клієнтами та сприяють прозорому спілкуванню між командами. Крім того, певні системи бездоганно інтегруються з програмним забезпеченням автоматизації маркетингу та CRM, забезпечуючи синхронізацію життєво важливих бізнес-даних під час конференцій і сприяючи ефективній подальшій комунікації та оновленням облікових записів контактів.

Запит на новий застосунок


Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Microsoft Teams — це платформа для спілкування та співпраці, яка поєднує чат на робочому місці, відеозустрічі, зберігання файлів та інтеграцію програм. Служба інтегрується з офісним пакетом Office 365 за передплатою та містить розширення, які можна інтегрувати з продуктами сторонніх виробників. Micr...

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Google Meet (раніше відомий як Hangouts Meet) — це сервіс відеозв’язку, розроблений Google. Це один із двох додатків, які є заміною Google Hangouts, а інший — Google Chat. Google планувала припинити використання Google Hangouts у жовтні 2019 року.

Skype

Skype

skype.com

Skype — це телекомунікаційна програма, яка спеціалізується на наданні відеочату та голосових дзвінків між комп’ютерами, планшетами, мобільними пристроями, консоллю Xbox One і розумними годинниками через Інтернет. Skype також надає послуги обміну миттєвими повідомленнями. Користувачі можуть передават...

Slack

Slack

slack.com

Slack — це власна платформа бізнес-комунікації, розроблена американською програмною компанією Slack Technologies. Slack пропонує багато функцій у стилі IRC, включаючи постійні кімнати чату (канали), організовані за темами, приватні групи та прямі повідомлення.

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

Оптимізуйте спілкування в команді, щоб просувати роботу вперед. Zoho Cliq спрощує спілкування вашої команди за допомогою організованих розмов, інформації, яку легко знайти, і підключення до інструментів, які вам подобаються.

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Віддалена підтримка, як ніколи раніше. Все, що вам потрібно, на одній платформі. Відкрийте для себе бездоганну та безпечну роботу з абсолютно новим TeamViewer.

Whereby

Whereby

whereby.com

Прості відеозустрічі без входу та завантажень. Відеоконференції з показом екрана, записом і багато іншого.

Element

Element

element.io

Element — це захищена програма для групового відеоповідомлення з розширеними налаштуваннями конфіденційності групового чату, командним спілкуванням і функціями продуктивності під час роботи з дому за допомогою відкритої мережі Matrix. Співпраця з надійним наскрізним шифруванням. Груповий месенджер R...

Spike

Spike

spikenow.com

Потужна папка «Вхідні» Spike містить розмовну електронну пошту, завдання, нотатки, документи для спільної роботи, сховище файлів і ваш календар — усе в одному каналі.

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Програмне забезпечення для веб-конференцій для онлайн-зустрічей і вебінарів. Zoho Meeting — це безпечна платформа для онлайн-конференцій і вебінарів. У міру того, як у світі розвивається віддалена робота, безпека та конфіденційність онлайн-додатків, особливо програмного забезпечення для веб-конфере...

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!

Lark

Lark

larksuite.com

Lark — це робочий простір нового покоління для команд. Майбутнє роботи тут, і воно безкоштовне.

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.

Gather

Gather

gather.town

Gather — це простір для відеодзвінків, який дозволяє кільком людям вести окремі розмови паралельно, вступаючи та виходячи з них так само легко, як і в реальному житті.

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

FreeConferenceCall.com забезпечує HD-аудіоконференції, спільний доступ до екрана та відеоконференції з до 1000 учасників. Зареєструйте безкоштовний обліковий запис.

Amazon Chime

Amazon Chime

chime.aws

Amazon Chime дозволяє користувачам зустрічатися та спілкуватися в Інтернеті, а Amazon Chime SDK дозволяє розробникам додавати аудіо та відео співпрацю до своїх програм.

Zimbra

Zimbra

zimbra.com

Zimbra надає серверне та клієнтське програмне забезпечення з відкритим кодом для обміну повідомленнями та співпраці. Щоб дізнатися більше, відвідайте https://www.zimbra.com.

crowdcast

crowdcast

crowdcast.io

Де збирається світ — охоплюйте, залучайте та розвивайте свою спільноту за допомогою онлайн-подій.

GoTo

GoTo

goto.com

GoTo — це уніфікована комунікаційна платформа, яка включає в себе системні рішення для відеоконференцій, вебінарів і телефону за єдиною низькою ціною. Дізнайтеся більше сьогодні.

ConnectWise Home

ConnectWise Home

connectwise.com

ConnectWise дає змогу постачальникам технологічних послуг швидше досягати своїх цілей за допомогою відзначеної нагородами технології MSP і програмного забезпечення для управління ІТ.

Ring4

Ring4

ring4.com

Доступна та проста бізнес-телефонна система онлайн. Налаштуйте свій робочий номер телефону за 30 секунд і здійснюйте дзвінки, текстові повідомлення та відеоконференції в хмарі. Попрощайтеся з дорогими додатковими SIM-картами, тарифними планами та стаціонарними телефонами.

JioMeet

JioMeet

jio.com

Додаток для відеоконференцій – JioMeet – це найкращий і безкоштовний додаток для командної співпраці та відеодзвінків, який пропонує такі функції, як підтримка WebRTC тощо. Завантажити зараз!

8x8 Work

8x8 Work

8x8.com

З 8x8 Work спілкуйтеся з клієнтами та колегами, де б ви не були. Природний перехід від телефонного дзвінка до чату та показу екрана.

Webex

Webex

webex.com

Вебінари Webex (раніше Webex Events) — це масштабована платформа вебінарів, яка може створювати цікаві та вражаючі враження для всіх, від невеликих сесій до великої глобальної аудиторії. Зробіть вебінари інклюзивними, захоплюючими та інтерактивними: • Заохочуйте активну участь за допомогою модерован...

Ringover

Ringover

ringover.com

Налаштуйте потужну платформу для викликів, інтегровану з вашою CRM, доступну на ПК та смартфонах, і отримуйте номери по всьому світу.

Moxo

Moxo

moxo.com

Робочі простори взаємодії Moxo використовуються провідними компаніями в усьому світі, щоб оптимізувати мільйони B2B-проектів від реєстрації до керування обліковими записами.

Dolby.io

Dolby.io

dolby.io

Аудіо та відео високої якості. Приєднуйтеся до багатьох розробників, компаній і творців, які звертаються до API Dolby.io для створення високоякісних комунікаційних, потокових і медіа-рішень, які змінюють досвід клієнтів, забезпечують ефективні робочі процеси та радують користувачів.

Sessions.us

Sessions.us

sessions.us

Здивуйте своїх учасників інтерактивними зустрічами та вебінарами. У Sessions є все на одній платформі: планування, стенограми, кімнати, хмарне сховище та ШІ.

Ryver

Ryver

ryver.com

Зробіть більше та заощаджуйте гроші, співпрацюючи з усією вашою командою В ОДНОМУ ДОДАТКУ. Груповий чат + диспетчер завдань + голосові та відеодзвінки. Почніть безкоштовно сьогодні!

BlueJeans

BlueJeans

bluejeans.com

BlueJeans є світовим лідером у сфері хмарних відеоконференцій. Легко та безпечно проводите живі відеодзвінки, вебінари, конференц-дзвінки та онлайн-зустрічі.

ClickMeeting

ClickMeeting

clickmeeting.com

Увійдіть на панель облікового запису ClickMeeting. Увійдіть за допомогою електронної адреси, Office 365 або Facebook.

Trillian

Trillian

trillian.im

Trillian — це сучасний і безпечний обмін миттєвими повідомленнями для людей, бізнесу та охорони здоров’я Вже понад 20 років Trillian допомагає людям залишатися на зв’язку. Сучасний Trillian надає безпечні (і відповідні вимогам HIPAA) обмін повідомленнями для медичних працівників і компаній будь-яког...

Demodesk

Demodesk

demodesk.com

Demodesk — це інтелектуальна платформа для зустрічей з клієнтами, яка допомагає збільшити швидкість продажів і збільшити дохід. Спробуйте безкоштовно та дізнайтеся, чому провідні компанії використовують Demodesk для підвищення рівня своїх доходів.

Consolto

Consolto

consolto.com

ВІДЕОЧАТ З КЛІЄНТАМИ ПРЯМО З ВАШОГО ВЕБ-САЙТУ Організуйте високоякісні відеозустрічі, щоб досягти цільових продажів, розвивати свій бізнес і будувати кращі ділові відносини

Vowel

Vowel

vowel.com

Найпростіший спосіб проводити продуктивні зустрічі. Відеоконференції, транскрипція нарад у прямому ефірі, миттєві записи та плани спільної роботи + нотатки — усе в одному місці.

Fuze

Fuze

fuze.com

Fuze надає уніфіковане хмарне комунікаційне програмне забезпечення для підприємств, яке включає кол-центр, телефонну систему та рішення для відеоконференцій.

11Sight

11Sight

11sight.com

Платформа №1 для вхідних відеодзвінків і залучення клієнтів для відділів доходів

Supernormal

Supernormal

supernormal.com

Supernormal допомагає створювати неймовірні нотатки зустрічі, не поворухнувши пальцем. Наднормальний штучний інтелект автоматично транскрибує та записує нотатки зустрічі для Google Meet. Економте п’ять-десять хвилин на кожній зустрічі. Миттєво надаємо доступ до Google Drive, Notion, Quip, Slack, H...

Butter

Butter

butter.us

Butter — це універсальна платформа для віртуальної співпраці, яка дає вам змогу проводити дуже захоплюючі та ефективні сеанси співпраці!

Crikle

Crikle

crikle.com

Почніть проводити бесіди про продажі, а не просто презентації.

join.me

join.me

join.me

Спільний доступ до екрана, онлайн-зустрічі та командна співпраця — все це швидко та легко на join.me. Покажіть роботі, хто тут господар. Спробуйте JoinMe безкоштовно сьогодні!

Vectera

Vectera

vectera.com

Vectera — це простий спосіб зустрітися з клієнтами онлайн. Призначайте зустрічі, проводите відеоконференції та дошку разом із клієнтами.

Liveform

Liveform

livestorm.co

Livestorm надає просте програмне забезпечення для відеозв’язку для бізнесу. Проводьте вебінари в прямому ефірі, попередньо записані чи автоматизовані, легко створюйте онлайн-зустрічі та приєднуйтесь до них.

ClearSlide

ClearSlide

clearslide.com

Ми прагнемо зробити кожну взаємодію з клієнтом успішною. Кожен електронний лист, кожна зустріч і кожна презентація мають бути чудовими. ClearSlide надає повну платформу для взаємодії з продажами, яка поєднує в собі керування контентом, інтегровані комунікації, аналітику залучення та керовані продажі...

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

Проводьте вебінари, які сподобаються вашій аудиторії. Якщо ви готові до легкого настроюваного програмного забезпечення для проведення вебінарів без завантажень і проблем, ласкаво просимо додому.

Daily

Daily

daily.co

Увійдіть у свій обліковий запис Daily, щоб переглядати використання відеодзвінків, створювати кімнати, переглядати журнали викликів і API, керувати своїм планом і командою тощо.

Salesroom

Salesroom

salesroom.com

Відчуйте потужність Salesroom, нашої платформи для відеоконференцій на основі штучного інтелекту. Salesroom не лише відстежує залучення покупців, але й навчає передовим практикам віртуального спілкування. Завдяки доступу до вашої бази знань у режимі реального часу Salesroom призначений для покращенн...

Goodmeetings

Goodmeetings

goodmeetings.ai

Goodmeetings — це перша відеоплатформа з підтримкою штучного інтелекту та аналітики, створена виключно для дистанційних продажів. Крім традиційних відеозустрічей для відділів продажів, він автоматизує робочі процеси продажів для підвищення продуктивності та використовує штучний інтелект для надання ...

SignalWire

SignalWire

signalwire.com

Платформа для спільної роботи з відео наступного покоління. Працює на основі гнучкої хмарної комунікаційної мережі з API для голосових, SMS- і відеофункціональних можливостей.

3veta

3veta

3veta.com

3veta — це найкраще рішення для надання та отримання послуг онлайн через відео. Використовуйте додаток, щоб приєднатися до вже організованих відеозустрічей!

Agora

Agora

agora.io

Платформа взаємодії в реальному часі для значущих людських зв’язків. Люди довше спілкуються, коли бачать, чують і взаємодіють один з одним. За допомогою Agora ви можете вставляти яскравий голос і відео в будь-яку програму, на будь-якому пристрої, будь-де.

Tolstoy

Tolstoy

gotolstoy.com

Почніть спілкуватися зі своїми клієнтами віч-на-віч.

SoWork

SoWork

sowork.com

Віртуальні робочі місця SoWork забезпечують віддалених команд ефективність, присутність, спонтанність і зв’язок. Завдяки програмі Office Assistant Sophia на основі штучного інтелекту, найкращим інструментам для проведення зустрічей і повним налаштуванням SoWork — це місце, де ваша команда щасливіша ...

Crewdle

Crewdle

crewdle.com

Використовуючи технологію однорангового зв’язку, Crewdle може запропонувати безперебійну відеоконференцію, яка є безпечною, приватною та екологічною. Зробіть перемикач сьогодні!

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, яка об’єднує людей і речі з простором, перетворюючи будівлі на розумні простори. Використовуючи потужність пристроїв Cisco як датчиків (Catalyst, Meraki, Webex) та екосистему Spaces, платформа прагне зробити будівлі безпечними, розумними, стійкими та бездоганними....

TrueConf

TrueConf

trueconf.com

TrueConf — російська компанія, яка виробляє програмні продукти для відеоконференцзв'язку та уніфікованих комунікацій. Програми компанії розроблені для використання в конференц-залах або переговорних кімнатах, на робочих місцях і на мобільних пристроях. Штаб-квартира TrueConf знаходиться в Москві, Ро...

Desk AI

Desk AI

desks.ai

Desk AI — це платформа для створення персоналізованих продажів, маркетингу та навчальних відео за допомогою доповідачів зі штучним інтелектом. * Проводьте навчання клієнтів у масштабі * Доставляйте з необхідною швидкістю * Використовуйте Google Reviews, PDF, CSV, зображення, блоги * Створюйте навча...

Streem

Streem

streem.com

StreemCore® — це інструмент дистанційної візуальної допомоги корпоративного класу, який використовує готові можливості доповненої реальності (AR). Додавши інтерактивний відеоінструмент для співпраці без завантаження, компанії можуть швидко переглядати та вирішувати дистанційно, прискорюючи діагности...

Cosmos Video

Cosmos Video

cosmos.video

Миттєво співпрацюйте зі своєю віддаленою командою Приміщення для командних зустрічей, призначені для віддалених команд, щоб вони могли миттєво співпрацювати, не заважаючи. Попрощайтеся з очікуванням відповідей, плануванням дзвінків або обміном посиланнями на зустрічі.

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності