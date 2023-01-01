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Google Meet

Google Meet

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Вебсайт: meet.google.com

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Google Meet (раніше відомий як Hangouts Meet) — це сервіс відеозв’язку, розроблений Google. Це один із двох додатків, які є заміною Google Hangouts, а інший — Google Chat. Google планувала припинити використання Google Hangouts у жовтні 2019 року.

Вебсайт: meet.google.com

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