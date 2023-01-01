Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Vault» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Використовуйте Сейф, щоб зберігати, зберігати, шукати та експортувати дані для підтримки потреб вашої організації щодо зберігання та eDiscovery. Vault підтримує: - Повідомлення Gmail - Чати в класичній версії Hangouts із увімкненою історією та чати Google Talk, які записуються - Групи Google - Файли на Google Drive - Розмови в Google Chat з увімкненою історією. - Записи в Google Meet

Вебсайт: google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Vault». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.