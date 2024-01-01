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Google Recorder

Google Recorder

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Вебсайт: recorder.google.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Recorder» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Діліться, відтворюйте та шукайте аудіо за допомогою Recorder для Інтернету. Тут відображатимуться записи, резервні копії яких було створено з програми Recorder на вашому Google Pixel. Google Recorder: найрозумніший диктофон. Миттєво перетворюйте аудіо на текст, щоб ви могли шукати, редагувати та ділитися своїми записами. Це швидко, легко та навіть працює офлайн.

Вебсайт: recorder.google.com

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