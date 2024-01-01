Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Recorder» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Діліться, відтворюйте та шукайте аудіо за допомогою Recorder для Інтернету. Тут відображатимуться записи, резервні копії яких було створено з програми Recorder на вашому Google Pixel. Google Recorder: найрозумніший диктофон. Миттєво перетворюйте аудіо на текст, щоб ви могли шукати, редагувати та ділитися своїми записами. Це швидко, легко та навіть працює офлайн.

Вебсайт: recorder.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Recorder». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.