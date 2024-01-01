Woord

Woord

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Вебсайт: getwoord.com

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Woord — це служба перетворення тексту в мову (TTS), яка перетворює текст у високоякісний звук із природним звучанням за допомогою реалістичних людських голосів. Це дозволяє користувачам перетворювати будь-який текстовий вміст з Інтернету на аудіофайли. У Word використовуються передові технології штучного інтелекту та машинного навчання для синтезу природного звучання мови. Ось як це працює в 3 прості кроки: * Надіслати текст: поділіться URL-адресою будь-якої статті або завантажте текстовий вміст безпосередньо в Woord. Ви також можете використовувати Word API. * Вибір голосу: вибирайте з понад 50 голосів 21 мовою. Голоси відрізняються за статтю, мовою та акцентом. * Завантажити/відтворити аудіо: Woord створює аудіофайл, який звучить як розмова реальної людини. Ви можете завантажити MP3 або вставити аудіоплеєр.
Категорії:
Music & Audio
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: getwoord.com

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Google Cloud Platform

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