WebCatalog
Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Користуватися вебзастосунком

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Онлайн-технологія синтезу мовлення перетворює текст на природні штучні голоси. Ви можете завантажити свої голоси в аудіоформатах MP3, WAV. У нас понад 1000 голосів ШІ 130 мовами по всьому світу.

Вебсайт: voicemaker.in

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