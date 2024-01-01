Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «VoiceOverMaker» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Онлайн-технологія синтезу мовлення VoiceOverMaker може перетворювати текст на природну розмовну мову з більш ніж 600+ голосами більш ніж 30 мовами та варіантами мов. Використовуйте новаторські дослідження синтезу мовлення (WaveNet) для створення першокласного аудіо. Простий у використанні редактор дозволяє створювати та редагувати високоякісний голос поверх відео або створювати аудіофайли у форматі MP3 або WAV.

Вебсайт: voiceovermaker.io

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