VoiceOverMaker

VoiceOverMaker

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Вебсайт: voiceovermaker.io

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Онлайн-технологія синтезу мовлення VoiceOverMaker може перетворювати текст на природну розмовну мову з більш ніж 600+ голосами більш ніж 30 мовами та варіантами мов. Використовуйте новаторські дослідження синтезу мовлення (WaveNet) для створення першокласного аудіо. Простий у використанні редактор дозволяє створювати та редагувати високоякісний голос поверх відео або створювати аудіофайли у форматі MP3 або WAV.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: voiceovermaker.io

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