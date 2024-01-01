Listnr AI

Listnr AI

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: listnr.ai

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Listnr AI» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Listnr – це онлайн-інструмент перетворення тексту в мовлення, розроблений Listnr Inc., який перетворює текст у реалістичне мовлення за допомогою передових голосів ШІ. Ключові особливості: * 900+ голосів на 142 мовах * Природний голос за кадром із людським звучанням * Настроюваний голос за допомогою висоти, швидкості, пауз тощо * Завантажуйте файли MP3 і WAV * Вбудований аудіоплеєр * Хостинг подкастів * API для розробників * Безкоштовні та платні плани Listnr використовує найсучасніший штучний інтелект, щоб генерувати голос за кадром із людським звучанням із тексту: * Завантажте текстовий файл або введіть/вставте текст * Виберіть один із 900+ голосів ШІ * Попередній перегляд і налаштування висоти, швидкості тощо * Завантажте реалістичну озвучку у форматі MP3 або WAV * Вбудовуйте аудіопрогравач або розміщуйте подкасти * Діліться своїм аудіовмістом будь-де * Удосконалені нейронні мережі імітують людські вокальні моделі для створення неймовірно природного звучання.
Категорії:
Music & Audio
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: listnr.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Listnr AI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

VEED

VEED

veed.io

ElevenLabs

ElevenLabs

elevenlabs.io

Speechify

Speechify

speechify.com

D-ID

D-ID

d-id.com

HeyGen

HeyGen

heygen.com

MetaVoice

MetaVoice

themetavoice.xyz

TTSMaker

TTSMaker

ttsmaker.com

Descript

Descript

descript.com

DeepBrain AI

DeepBrain AI

deepbrain.io

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Вам також може сподобатися

Voicemaker

Voicemaker

voicemaker.in

Verbatik

Verbatik

verbatik.com

SpeechGen

SpeechGen

speechgen.io

Aivoov

Aivoov

aivoov.com

Woord

Woord

getwoord.com

PlayHT

PlayHT

play.ht

beepbooply

beepbooply

beepbooply.com

Notevibes

Notevibes

notevibes.com

Speechactors

Speechactors

speechactors.com

Revoicer

Revoicer

revoicer.com

Narakeet

Narakeet

narakeet.com

VoiceOverMaker

VoiceOverMaker

voiceovermaker.io

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності