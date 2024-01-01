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Listnr – це онлайн-інструмент перетворення тексту в мовлення, розроблений Listnr Inc., який перетворює текст у реалістичне мовлення за допомогою передових голосів ШІ. Ключові особливості:
* 900+ голосів на 142 мовах
* Природний голос за кадром із людським звучанням
* Настроюваний голос за допомогою висоти, швидкості, пауз тощо
* Завантажуйте файли MP3 і WAV
* Вбудований аудіоплеєр
* Хостинг подкастів
* API для розробників
* Безкоштовні та платні плани
Listnr використовує найсучасніший штучний інтелект, щоб генерувати голос за кадром із людським звучанням із тексту:
* Завантажте текстовий файл або введіть/вставте текст
* Виберіть один із 900+ голосів ШІ
* Попередній перегляд і налаштування висоти, швидкості тощо
* Завантажте реалістичну озвучку у форматі MP3 або WAV
* Вбудовуйте аудіопрогравач або розміщуйте подкасти
* Діліться своїм аудіовмістом будь-де
* Удосконалені нейронні мережі імітують людські вокальні моделі для створення неймовірно природного звучання.
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