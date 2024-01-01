Listnr – це онлайн-інструмент перетворення тексту в мовлення, розроблений Listnr Inc., який перетворює текст у реалістичне мовлення за допомогою передових голосів ШІ. Ключові особливості: * 900+ голосів на 142 мовах * Природний голос за кадром із людським звучанням * Настроюваний голос за допомогою висоти, швидкості, пауз тощо * Завантажуйте файли MP3 і WAV * Вбудований аудіоплеєр * Хостинг подкастів * API для розробників * Безкоштовні та платні плани Listnr використовує найсучасніший штучний інтелект, щоб генерувати голос за кадром із людським звучанням із тексту: * Завантажте текстовий файл або введіть/вставте текст * Виберіть один із 900+ голосів ШІ * Попередній перегляд і налаштування висоти, швидкості тощо * Завантажте реалістичну озвучку у форматі MP3 або WAV * Вбудовуйте аудіопрогравач або розміщуйте подкасти * Діліться своїм аудіовмістом будь-де * Удосконалені нейронні мережі імітують людські вокальні моделі для створення неймовірно природного звучання.

Вебсайт: listnr.ai

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