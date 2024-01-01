Speechactors

Speechactors

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Вебсайт: speechactors.com

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Speechactors — це хмарний інструмент для створення тексту в мову на основі штучного інтелекту. Ви можете легко перетворити текст на природне людське мовлення та миттєво завантажити його як файл MP3. Платформа пропонує стилі голосу в різних тонах, таких як веселий, доброзичливий, обслуговування клієнтів і хвилювання. Speechactor надає кілька функцій, включаючи контроль швидкості мовлення, регулювання гучності, редагування висоти тощо. Мета полягає в тому, щоб забезпечити генерацію голосу, що звучить найбільш людсько, за допомогою інструментів, якими клієнтам буде легко керувати. Ціни встановлюються на основі місячної підписки або моделі одноразової покупки, а підтримка клієнтів розширюється електронною поштою.
Категорії:
Music & Audio
Програмне забезпечення для перетворення тексту в мову

Вебсайт: speechactors.com

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Альтернативи

AWS Console

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Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

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VEED

VEED

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ElevenLabs

ElevenLabs

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