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Google Scholar

Google Scholar

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Google Scholar — це вільнодоступна веб-пошукова система, яка індексує повний текст або метадані наукової літератури в різних форматах публікацій і дисциплінах. Google Scholar пропонує простий спосіб широкого пошуку наукової літератури. Шукайте в різноманітних дисциплінах і джерелах: статті, тези, книги, реферати та висновки суду.

Вебсайт: google.com

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