Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Scholar» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Google Scholar — це вільнодоступна веб-пошукова система, яка індексує повний текст або метадані наукової літератури в різних форматах публікацій і дисциплінах. Google Scholar пропонує простий спосіб широкого пошуку наукової літератури. Шукайте в різноманітних дисциплінах і джерелах: статті, тези, книги, реферати та висновки суду.

Вебсайт: google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Scholar». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.