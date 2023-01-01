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Google Alerts

Google Alerts

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Вебсайт: google.com

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Google Alerts – це служба виявлення змін вмісту та сповіщення, яку пропонує пошукова компанія Google. Служба надсилає електронні листи користувачеві, коли знаходить нові результати, такі як веб-сторінки, газетні статті, блоги чи наукові дослідження, які відповідають пошуковому запиту користувача. У 2003 році Google запустив Google Alerts, який став результатом зусиль Наги Катару. Його ім’я вказано в трьох патентах на Google Alerts. Google повідомила, що система не функціонувала належним чином станом на 2013 рік: «у нас є деякі проблеми з Alerts, які не є такими повними, як хотілося б». Однак сервіс все ще працює і повністю доступний у всьому світі. Google Alerts продовжував стикатися з критичними проблемами продуктивності та тимчасовою регіональною недоступністю, але технічна підтримка Google успішно вирішила проблеми, про які повідомляли користувачі на офіційному форумі. Індексування – це термін, відомий у спільноті SEO, коли Google надсилає своїх ботів для сканування сайту. і сторінка додається до їх бази даних і з’являється, коли користувач вводить певний набір ключових слів. DigitalGov пояснює це так: «Якщо веб-сайт оптимізовано належним чином, Google та інші пошукові системи будуть переглядати та індексувати сторінки та їхні відповідні ключові слова, дозволяючи урядовому веб-сайту відображатися високо в пошукових системах, коли користувач шукає відповідну інформацію. "

Вебсайт: google.com

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