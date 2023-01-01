Google Ads (раніше Google AdWords) — це онлайн-рекламна платформа, розроблена компанією Google, де рекламодавці роблять ставку на показ коротких рекламних оголошень, пропозицій послуг, списків продуктів або відео користувачам Інтернету. Він може розміщувати рекламу як у результатах пошукових систем, як-от Пошук Google (Пошукова мережа Google), і на веб-сайтах, які не є пошуковими, у мобільних додатках і відео (Медійна мережа Google). Послуги пропонуються за моделлю ціноутворення з оплатою за клік (PPC). Google Ads є основним джерелом доходу Alphabet Inc. У 2019 році її внесок склав 134,8 мільярда доларів США.

Вебсайт: ads.google.com

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