WebCatalog

Google Ads

Google Ads

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ads.google.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Google Ads» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Google Ads (раніше Google AdWords) — це онлайн-рекламна платформа, розроблена компанією Google, де рекламодавці роблять ставку на показ коротких рекламних оголошень, пропозицій послуг, списків продуктів або відео користувачам Інтернету. Він може розміщувати рекламу як у результатах пошукових систем, як-от Пошук Google (Пошукова мережа Google), і на веб-сайтах, які не є пошуковими, у мобільних додатках і відео (Медійна мережа Google). Послуги пропонуються за моделлю ціноутворення з оплатою за клік (PPC). Google Ads є основним джерелом доходу Alphabet Inc. У 2019 році її внесок склав 134,8 мільярда доларів США.

Вебсайт: ads.google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Ads». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Microsoft Advertising

Microsoft Advertising

microsoft.com

Google Merchant Center

Google Merchant Center

google.com

Google AdSense

Google AdSense

adsense.google.com

Google Search Console

Google Search Console

google.com

Google Search Central

Google Search Central

developers.google.com

Evadav

Evadav

evadav.com

Google Alerts

Google Alerts

google.com

Google

Google

Space

Google Patents

Google Patents

patents.google.com

Google Shopping

Google Shopping

google.com

AiHello

AiHello

aihello.com

Google My Ad Center

Google My Ad Center

myadcenter.google.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності