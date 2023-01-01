Google Merchant Center

Охоплюйте більше клієнтів і безкоштовно демонструйте свої продукти в Google. Люди роблять покупки в Google понад мільярд разів на день. За допомогою облікового запису Merchant Center ви можете безкоштовно додавати свої пропозиції продуктів до Google. Ваші списки можуть з’являтися, коли клієнти шукають такі продукти, як ваші, у Пошуку Google, на Картах, YouTube тощо.

Вебсайт: google.com

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