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Google Merchant Center

Google Merchant Center

google.com

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Охоплюйте більше клієнтів і безкоштовно демонструйте свої продукти в Google. Люди роблять покупки в Google понад мільярд разів на день. За допомогою облікового запису Merchant Center ви можете безкоштовно додавати свої пропозиції продуктів до Google. Ваші списки можуть з’являтися, коли клієнти шукають такі продукти, як ваші, у Пошуку Google, на Картах, YouTube тощо.

Вебсайт: google.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Google Merchant Center». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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