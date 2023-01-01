Google Photos – це служба обміну та зберігання фотографій, розроблена Google. Його було оголошено в травні 2015 року та відділено від Google+, колишньої соціальної мережі компанії. Google Photos надає користувачам безкоштовне необмежене сховище для фотографій до 16 мегапікселів і відео з роздільною здатністю до 1080p. Сервіс автоматично аналізує фотографії, виявляючи різні візуальні особливості та об’єкти. Користувачі можуть шукати будь-що на фотографіях, при цьому сервіс повертає результати з трьох основних категорій: люди, місця та речі. Комп’ютерний зір Google Photos розпізнає обличчя (не лише людей, а й домашніх тварин), об’єднує схожі разом (ця функція доступна лише в деяких країнах через закони про конфіденційність); географічні орієнтири (наприклад, Ейфелева вежа); і предмети, включаючи дні народження, будівлі, тварин, їжу тощо. Різні форми машинного навчання в сервісі Photos дозволяють розпізнавати вміст фотографій, автоматично генерувати альбоми, анімувати схожі фотографії у швидкі відео, висвітлювати минулі спогади у значний час і покращувати якість фотографій і відео. У травні 2017 року Google анонсувала кілька оновлень для Google Photos, зокрема нагадування та пропозиції для спільного використання фотографій, спільні бібліотеки фотографій між двома користувачами та фізичні альбоми, причому Photos автоматично пропонує колекції на основі обличчя, місця розташування, подорожі чи іншої відмінності. Google Photos діє як резервна копія, коли фотографії надсилаються або, кажучи термінами Google, «Спільно». Це лише звичайний інструмент резервного копіювання, коли фотографії обмінюються між соціальними мережами чи іншими платформами чи програмами. Google Photos отримав схвалення критиків після того, як його відокремили від Google+ у 2015 році. Рецензентам сподобався оновлений сервіс Photos за його технологію розпізнавання, пошук, програми та час завантаження. Тим не менш, були підняті занепокоєння щодо конфіденційності, включаючи мотивацію Google для створення сервісу, а також його відносини з урядами та можливі закони, які вимагають від Google передавати всю історію фотографій користувача. Google Photos отримав значне визнання користувачів. Він досяг 100 мільйонів користувачів через п’ять місяців, 200 мільйонів через рік і 500 мільйонів станом на травень 2017 року, при цьому Google оголосив, що понад 1,2 мільярда фотографій завантажується в сервіс щодня, а загальна кількість усього завантаженого вмісту становить понад 13,7 петабайт пам'яті. Для порівняння, наприкінці 2017 року весь Інтернет-архів містив майже 40 петабайт. У 2019 році Google Photos досяг позначки в 1 мільярд користувачів.

Вебсайт: google.com

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