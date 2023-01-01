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Amazon Photos

Amazon Photos

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Вебсайт: amazon.com

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Amazon Photos пропонує безпечне онлайн-резервне копіювання ваших фотографій і відео. Ця безкоштовна програма для онлайн-сховища дозволяє зберігати, переглядати та ділитися своїми важливими фотографіями прямо на телефоні. Учасники Prime отримують необмежену пам’ять для фотографій із повною роздільною здатністю та 5 ГБ для зберігання відео. Усі інші отримують 5 ГБ для фотографій і відео. Використовуйте функцію «Групи», щоб приватно об’єднувати та ділитися фотографіями та відео в повній роздільній здатності. Ви можете переглядати та ділитися своїми фотографіями майже на будь-якому телефоні, планшеті чи комп’ютері, а також можете встановити заставку на Fire TV, Echo Show або Echo Spot.

Вебсайт: amazon.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Amazon Photos». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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