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AirDroid

AirDroid

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Вебсайт: airdroid.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Віддалено та безпечно отримуйте доступ до телефону/планшета Android із комп’ютера. Керуйте SMS, файлами, фотографіями та відео, WhatsApp, Line, WeChat тощо на комп’ютері.

Вебсайт: airdroid.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AirDroid». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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