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SendLeap

SendLeap

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Вебсайт: sendleap.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «SendLeap» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Синхронізуйте свій телефон Android із SendLeap і відправляйте текстові повідомлення з комп’ютера безкоштовно!

Вебсайт: sendleap.com

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