Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Swisscom myCloud» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Swisscom myCloud: хмарне сховище в Швейцарії для фотографій, відео та інших файлів. Swisscom як хмарний провайдер зі Швейцарії – альтернатива Dropbox.

Вебсайт: mycloud.swisscom.ch

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Swisscom myCloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.