Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Multcloud» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Multiple Cloud Storage Manager: міграція, переміщення, синхронізація, копіювання, резервне копіювання та передача хмарних файлів за допомогою MultCloud, який підтримує Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive та FTP тощо.

Вебсайт: multcloud.com

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