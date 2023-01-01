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Multcloud

Multcloud

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Вебсайт: multcloud.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Multcloud» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Multiple Cloud Storage Manager: міграція, переміщення, синхронізація, копіювання, резервне копіювання та передача хмарних файлів за допомогою MultCloud, який підтримує Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive та FTP тощо.

Вебсайт: multcloud.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Multcloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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