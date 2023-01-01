WebCatalog
Crate.FM

Crate.FM

crate.fm

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Crate.FM» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Усі ваші пісні, куди б ви не пішли. Як магія🪄 Відмовтеся від звичайних рішень для зберігання, таких як Dropbox, Box і Google Drive, і спробуйте нашу бібліотеку пісень, створену для музикантів.

Вебсайт: crate.fm

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Crate.FM». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

odrive

odrive

odrive.com

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

rollApp

rollApp

rollapp.com

Cosonify

Cosonify

cosonify.com

Lyrics Broker

Lyrics Broker

lyricsbroker.com

Koofr

Koofr

koofr.net

Google One

Google One

google.com

Ginger

Ginger

gingersoftware.com

Musicbed

Musicbed

musicbed.com

Harken

Harken

harken.so

SongR

SongR

app.songr.ai

iBroadcast

iBroadcast

ibroadcast.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності