WebCatalog
Harken

Harken

harken.so

Користуватися вебзастосунком

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Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Знайдіть пісні Spotify, які ви вважали втраченими! Harken дозволяє знайти всі пісні, які ви вважали назавжди втраченими. Не можете пригадати назву пісні, яку ви чули в списку відтворення, але його більше немає? Нехай Харкен знайде це для вас!

Вебсайт: harken.so

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