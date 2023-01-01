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Koofr пропонує безпечне хмарне сховище на базі ЄС із безкоштовним простором для зберігання протягом усього життя та можливістю підключення кількох хмарних облікових записів (Dropbox, Google Drive, OneDrive) і ваших особистих сховищ. Відкрийте для себе кращий спосіб зберігати, отримувати доступ і ділитися своїми фотографіями, відео та документами. Отримайте безкоштовний обліковий запис зараз!

Вебсайт: koofr.net

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