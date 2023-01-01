WebCatalog

WeTransfer

WeTransfer

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: wetransfer.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «WeTransfer» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

WeTransfer – це інтернет-служба передачі комп’ютерних файлів у Нідерландах. Компанію заснували в 2009 році в Амстердамі Рінке Віссер, Бас Беренс і Налден. У жовтні 2018 року WeTransfer перезапустив свій додаток під назвою «Collect by WeTransfer». У травні 2020 року Індія заборонила додаток WeTransfer, посилаючись на міркування безпеки.

Вебсайт: wetransfer.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WeTransfer». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TNW

TNW

thenextweb.com

inDinero

inDinero

indinero.com

Box

Box

box.com

iZettle

iZettle

izettle.com

Square

Square

squareup.com

Vonage

Vonage

vonage.com

Wasabi

Wasabi

wasabisys.com

Myntra

Myntra

myntra.com

Maui Jim

Maui Jim

mauijim.com

Zappos

Zappos

zappos.com

DuckDuckGo

DuckDuckGo

duckduckgo.com

Nike

Nike

nike.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності