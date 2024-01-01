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Програмне забезпечення для співпраці з хмарним вмістом - Найпопулярніші застосунки - Сполучені Штати

Програмне забезпечення для спільної роботи з хмарним вмістом функціонує як спеціальне хмарне сховище та рішення для обміну файлами для корпоративних документів, зображень, відео, електронних таблиць та інших файлів. Ці інструменти служать гнучкими та синхронізованими сховищами для всього корпоративного вмісту, спрямовані на консолідацію всіх потреб, пов’язаних із вмістом, на одній платформі. Користувачі можуть легко зберігати, ділитися, створювати, співпрацювати та знаходити вміст на різних пристроях. Хоча в основному використовуються для керування документами, хмарні рішення для спільної роботи над вмістом виходять за рамки простої обробки файлів, пропонуючи широкий набір функцій. Вони мають багато спільних функцій із програмним забезпеченням для керування корпоративним вмістом (ECM), хоча й розроблено для ширшої доступності. Інструменти ECM, розроблені для великих підприємств, наголошують на суворих заходах безпеки, великій ємності зберігання та можливостях для локального розгортання. Інструменти для спільної роботи з хмарним вмістом можна легко інтегрувати з ECM та іншими системами керування вмістом, створюючи єдину екосистему для зберігання та керування вмістом.

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Microsoft OneDrive

Microsoft OneDrive

onedrive.com

Microsoft OneDrive (раніше відомий як SkyDrive) — це служба розміщення файлів і служба синхронізації, якою керує Microsoft як частина веб-версії Office. Уперше запущений у серпні 2007 року OneDrive дозволяє користувачам зберігати файли та особисті дані, як-от налаштування Windows або ключі відновлен...

Dropbox

Dropbox

dropbox.com

Dropbox — це служба розміщення файлів, якою керує американська компанія Dropbox, Inc. зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення. Dropbox була заснована в 2007 році студентами Массачусетс...

Box

Box

box.com

Box, Inc. (раніше Box.net) — американська інтернет-компанія, розташована в Редвуд-Сіті, Каліфорнія. Компанія зосереджена на хмарному управлінні вмістом і службі обміну файлами для бізнесу. Офіційні клієнти та програми доступні для Windows, macOS і кількох мобільних платформ. Box була заснована в 200...

Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive

zoho.com

Онлайнове керування файлами для команд, які працюють разом. Змініть спосіб спільної роботи вашої команди — надайте їм безпечний спільний робочий простір, щоб їхні ідеї були домом від задуму до реалізації. Створюйте, співпрацюйте та створюйте командну роботу.

pCloud

pCloud

pcloud.com

pCloud — це безпечне хмарне сховище, де ви можете зберігати, ділитися та працювати з усіма своїми файлами. Ви можете отримати доступ до них на будь-якому пристрої, де б ви не були! Отримайте 10 ГБ безкоштовно!

WeTransfer

WeTransfer

wetransfer.com

WeTransfer – це інтернет-служба передачі комп’ютерних файлів у Нідерландах. Компанію заснували в 2009 році в Амстердамі Рінке Віссер, Бас Беренс і Налден. У жовтні 2018 року WeTransfer перезапустив свій додаток під назвою «Collect by WeTransfer». У травні 2020 року Індія заборонила додаток WeTransfe...

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Nextcloud — це набір клієнт-серверного програмного забезпечення для створення та використання служб розміщення файлів. Nextcloud є безкоштовним і має відкритий вихідний код, що означає, що кожен може встановлювати та використовувати його на своїх власних приватних серверах. Додаток Nextcloud за фун...

Zoho Docs

Zoho Docs

zoho.com

Управління файлами онлайн для команд і окремих осіб. Переведіть свою команду в безпечний робочий простір для спільної роботи, де все доступно кожному в режимі реального часу. Створюйте, співпрацюйте та виконуйте роботу безпечно.

Sync

Sync

sync.com

Зберігайте, діліться файлами та отримуйте доступ до них із будь-якого місця за допомогою Sync.

Koofr

Koofr

koofr.net

Koofr пропонує безпечне хмарне сховище на базі ЄС із безкоштовним простором для зберігання протягом усього життя та можливістю підключення кількох хмарних облікових записів (Dropbox, Google Drive, OneDrive) і ваших особистих сховищ. Відкрийте для себе кращий спосіб зберігати, отримувати доступ і діл...

odrive

odrive

odrive.com

Уніфікований доступ до всіх сховищ, щоб ви могли синхронізувати, ділитися, створювати резервні копії та шифрувати свої файли в Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP тощо

Tresorit

Tresorit

tresorit.com

Надбезпечне хмарне сховище та обмін файлами. Захистіть свої особисті фотографії та робочі файли за допомогою наскрізного шифрування та конфіденційності у Швейцарії. Індивідуальні плани починаються від 500 ГБ зашифрованого онлайн-сховища.

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SugarSync — це проста, потужна та легка у використанні служба обміну файлами, синхронізації файлів і резервного копіювання в Інтернеті. На відміну від Dropbox, SugarSync дозволяє створювати резервні копії існуючої структури папок. Спробуйте БЕЗКОШТОВНО протягом 30 днів і почніть вже сьогодні!

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Бітрікс24 – це безкоштовна (для малого бізнесу) платформа соціальних підприємств. Це об’єднаний робочий простір, який обробляє багато аспектів щоденних операцій і завдань. Створіть власну соціальну інтранет за лічені хвилини!

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Використовуйте одну платформу, щоб захищати, керувати та максимізувати свій найцінніший тип даних із високим ризиком — цифровий вміст — у будь-якій хмарі, на будь-якому пристрої та будь-де.

Moxo

Moxo

moxo.com

Робочі простори взаємодії Moxo використовуються провідними компаніями в усьому світі, щоб оптимізувати мільйони B2B-проектів від реєстрації до керування обліковими записами.

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot — це сучасний клієнтський портал для підприємств сфери послуг Надайте клієнтам єдиний досвід завдяки клієнтському порталу, який спрощує обмін повідомленнями, платежі, обмін файлами, довідкові центри, доступ до спеціальних програм тощо.

Cloudup

Cloudup

cloudup.com

Діліться потоками будь-чого – відео, фотографій, музики, посилань і файлів – миттєво й легко за допомогою Cloudup.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub — це веб-програма, яка надає все необхідне для легкого та безпечного обміну бізнес-інформацією та файлами з партнерами, клієнтами, колегами та постачальниками.

Datto

Datto

datto.com

Datto, Inc. — американська компанія з кібербезпеки та резервного копіювання даних. Заснована в 2007 році в Норуолку, штат Коннектикут, у 2017 році вона стала дочірньою компанією Vista Equity Partners і об’єдналася з Autotask Corporation.

DropSend

DropSend

dropsend.com

Надсилайте великі файли за допомогою DropSend безкоштовно. Надсилайте файли електронною поштою, зберігайте файли в Інтернеті, контролюйте надсилання та завантаження та використовуйте DropSend для свого бізнесу.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

Безпечно діліться вмістом і співпрацюйте з клієнтами та внутрішніми командами з будь-якого пристрою чи місця за допомогою ShareFile. Відділам і малим підприємствам потрібні прості, безпечні рішення для співпраці з клієнтами та один з одним. За допомогою ShareFile використовуйте будь-який пристрій дл...

Scan123

Scan123

scan123.com

Scan123 — це швидкий, простий і безпечний спосіб записати всі ваші паперові, PDF-файли та цифрові медіафайли в групову систему з можливістю пошуку.

AlphaSense

AlphaSense

alpha-sense.com

​МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.

Laserfiche

Laserfiche

laserfiche.com

Laserfiche є світовим лідером у сфері управління корпоративним вмістом (ECM), управління документами (DMS) і рішень BPM. Дізнайтеся, що Laserfiche може зробити для вас.

FlippingBook

FlippingBook

flippingbook.com

Перетворюйте прості PDF-файли на інтерактивні та привабливі документи з професійним виглядом, керуйте маркетинговими інструментами, аналізуйте файли тощо.

Wimi

Wimi

wimi-teamwork.com

Програмне забезпечення для управління проектами для малого та середнього бізнесу. Онлайн-інструмент для співпраці · 35 000+ клієнтів · 4,67/5 - 423 відгуки · Додаток №1 для продуктивності

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect for HoloLens використовує змішану реальність для координації проекту, забезпечуючи точне вирівнювання голографічних даних на робочому місці, дозволяючи працівникам переглядати свої моделі, накладені в контексті фізичного середовища.

Digiboxx

Digiboxx

digiboxx.com

DigiBoxx – індійська програма для обміну файлами та онлайн-платформа для передачі файлів із хмарним сховищем. Безпечно діліться файлами в Інтернеті. Діліться зображеннями, відео, документами, папками або цифровими ресурсами на будь-якому пристрої.

CAYA

CAYA

getcaya.com

Отримуйте, упорядковуйте та редагуйте всі документи за допомогою CAYA. Понад 20 000 клієнтів уже використовують CAYA як центр документів у хмарі та для оцифровки своєї щоденної пошти.

Samepage

Samepage

samepage.io

Увійдіть на Samepage і співпрацюйте зі своєю командою в реальному часі. Спілкуйтеся в чаті, діліться файлами, призначайте завдання, керуйте проектами та багато іншого.

SuiteFiles

SuiteFiles

suitefiles.com

Створення документів, співпраця та підпис — усе в одному місці. SuiteFiles — потужне, але просте програмне забезпечення для керування документами для бухгалтерських і професійних компаній. Наші робочі процеси – це саме те, що потрібно малим і середнім компаніям, щоб розвиватися разом зі своїми клієн...

Clinked

Clinked

clinked.com

Клієнтський портал Clinked є провідним програмним забезпеченням для співпраці в Інтернеті. Безпечний, мобільний і з можливістю налаштування. З легкістю діліться файлами, спілкуйтеся, керуйте проектами.

FutureVault

FutureVault

futurevault.com

Intelligent Digital Vault Solutions for Future-Ready Firms. FutureVault is an industry-leader in secure document exchange and Digital Vault solutions for financial services and wealth management organizations, changing the paradigm of document and information management with the Personal Life Manage...

ShareDocView

ShareDocView

sharedocview.com

ShareDocView.com is a sales enablement tool that allows to share documents via links in order to get email leads, analytics and many other benefits. Upload PDF, Doc and PPT files to create links which can range from public to accessible only via verified emails or passwords. Add your company logo, c...

DRACOON

DRACOON

dracoon.com

DRACOON is the Enterprise File Sharing market leader in the German-speaking region and is one of the fastest-growing SaaS companies in Germany. The platform-independent software is available as a cloud, hybrid and on-premises version and has been named leader by independent analysts.

My MX Data

My MX Data

mymxdata.com

MX is a fast, easy and secure data exchange solution for businesses. our patented technology ensures perfect secrecy for confidential data and our multi-strategy approach protects your data from threats.

JUMBOmail

JUMBOmail

jumbomail.me

Провідна онлайн-платформа, що спеціалізується на обміні контентом. Забезпечує оновлений підхід до надсилання файлів, перетворюючи звичайний обмін файлами на вражаючу цільову сторінку персональної фірмової галереї. JUMBOmail Thenologies Ltd, заснована в 2010 році, надає хмарні послуги передачі файлів...

CloudFiles

CloudFiles

cloudfiles.io

CloudFiles дозволяє отримати доступ до існуючих бібліотек документів і створювати потужні посилання для файлів і папок. Ви можете збирати аналітику, підвищувати рівень безпеки та виконувати всі види автоматизації в HubSpot, а Salesforce CloudFiles пропонує вам простий набір функцій - Синхронізація ф...

TitanFile

TitanFile

titanfile.com

TitanFile — це відзначена нагородами безпечна платформа для обміну файлами та співпраці клієнтів. TitanFile такий же простий у використанні, як і електронна пошта, що забезпечує підвищення ефективності, економію коштів і підвищення рівня задоволеності клієнтів, одночасно покращуючи безпеку та відпов...

FilesAnywhere

FilesAnywhere

filesanywhere.com

FilesAnywhere зі штаб-квартирою в Бедфорді, штат Техас, — це служба керування хмарним вмістом і обміну файлами для компаній, яка пропонує хмарне зберігання, синхронізацію файлів, персональну хмару та клієнтське програмне забезпечення.

LucidLink

LucidLink

lucidlink.com

Поєднуючи простоту локального диска з потужністю хмари, LucidLink дозволяє вашій команді співпрацювати та редагувати файли миттєво, безпечно та будь-де за допомогою єдиного спільного файлового простору. • Миттєво співпрацюйте будь-де: працюйте разом з будь-якого місця. Отримуйте доступ до ресурсів і...

AODocs

AODocs

aodocs.com

AODocs — єдина платформа для керування бізнес-процесами та документами, створена для Google Workspace (він же G Suite). AODocs надає платформу для спільної роботи, орієнтовану на досвід користувача, що дозволяє організаціям легко впроваджувати критично важливі для бізнесу процеси, контролювати свої ...

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