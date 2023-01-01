Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «myQNAPcloud» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

myQNAPcloud — це хмарний сервіс, наданий компанією QNAP для віддаленого підключення до пристроїв QNAP і безпечного обміну файлами. Ви можете мати власне ім’я хосту в Інтернеті для своїх пристроїв QNAP, а також мати віддалений доступ до своїх даних без необхідності вручну налаштовувати маршрутизатор.

Вебсайт: myqnapcloud.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «myQNAPcloud». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.