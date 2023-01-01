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myQNAPcloud

myQNAPcloud

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Вебсайт: myqnapcloud.com

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myQNAPcloud — це хмарний сервіс, наданий компанією QNAP для віддаленого підключення до пристроїв QNAP і безпечного обміну файлами. Ви можете мати власне ім’я хосту в Інтернеті для своїх пристроїв QNAP, а також мати віддалений доступ до своїх даних без необхідності вручну налаштовувати маршрутизатор.

Вебсайт: myqnapcloud.com

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