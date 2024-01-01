WebCatalog

Viur

Viur

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: viurdata.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Viur» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися до джерел даних і створювати аналізи, не потрібні передові технічні навички чи знання мов програмування.

Категорії:

Productivity
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: viurdata.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Viur». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Flourish

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Grow

grow.com

Visme

Visme

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Infogram

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Biuwer

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ShareFile

sharefile.com

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Datadog

datadoghq.com

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Waytobi

waytobi.com

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