Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Viur» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Viur пропонує простий і швидкий спосіб підключення до баз даних, служб і файлів, дослідження даних, створення показників і ключових показників ефективності та обміну ними з командою. Усе це в хмарному рішенні SaaS, яке може отримати доступ до даних навіть за брандмауером компанії. Щоб підключитися до джерел даних і створювати аналізи, не потрібні передові технічні навички чи знання мов програмування.

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Вебсайт: viurdata.com

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