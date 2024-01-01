WebCatalog

Waytobi

Waytobi

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: waytobi.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Хмарне рішення SaaS для створення, відстеження, звітування, аналізу та візуалізації KPI вашої компанії чи відділу. Управління KPI ще ніколи не було таким простим. Не потрібні додаткові навички програмування, навчальні сесії чи вебінари – ви можете почати працювати та аналізувати показники свого бізнесу за лічені хвилини. Ми допомагаємо компаніям бути на висоті свого бізнесу, а потім приймати ефективні, своєчасні та плідні бізнес-рішення. За допомогою нашого сервісу ви можете: - Створювати власні KPI або вибрати найкращі галузеві шаблони KPI з нашого магазину - Використовувати розраховані та постійні KPI - Вибирати ролі та привілеї (4 рівні ієрархії) - Керувати своїми звітами та аналітикою KPI - Візуалізувати та ділитися своїми продуктивність через інформаційні панелі

Категорії:

Business
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: waytobi.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Waytobi». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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Litmaps

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Flourish

Flourish

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Grow

Grow

grow.com

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