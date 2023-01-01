Одна платформа доходів. Одне місце одне схема. Платформа фінансових даних Leapfin і Revenue Subledger надають вашим командам з фінансів, ІТ і систем точні та доступні фінансові дані.

Вебсайт: leapfin.com

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