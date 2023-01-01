Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Forma.ai» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Forma.ai підвищує ефективність продажів завдяки точному динамічному управлінню винагородами та оптимізації доходу – точно адаптованим до вашого бізнесу та вашої моделі продажів. Наш унікальний розширений інтелектуальний підхід надає послідовні, надійні дані про стимули вашим відділам продажів, фінансів і розрахунку заробітної плати, щоб вони могли припинити створення формул, обчислення та перевірку та почати справді розвивати бізнес. Forma.ai перетворює складність компенсації продажів на ваш найпотужніший важіль для зростання прибутку.

Вебсайт: forma.ai

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