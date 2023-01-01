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Forma.ai

Forma.ai

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Вебсайт: forma.ai

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Forma.ai підвищує ефективність продажів завдяки точному динамічному управлінню винагородами та оптимізації доходу – точно адаптованим до вашого бізнесу та вашої моделі продажів. Наш унікальний розширений інтелектуальний підхід надає послідовні, надійні дані про стимули вашим відділам продажів, фінансів і розрахунку заробітної плати, щоб вони могли припинити створення формул, обчислення та перевірку та почати справді розвивати бізнес. Forma.ai перетворює складність компенсації продажів на ваш найпотужніший важіль для зростання прибутку.

Вебсайт: forma.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Forma.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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