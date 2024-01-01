ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркетинг), що полегшує впевнене зростання. Уможливлення співпраці між командами за допомогою спільних інформаційних панелей. З автоматизованими B2B KPI та показниками на основі типу вашого бізнесу (SaaS, стартап тощо) для розрахунку MRR, ARR, LTC, CAC, когортного аналізу та багато іншого! Платформа розроблена для компаній, що розвиваються, особливо тих, що мають інвесторів. ScaleXP дозволяє користувачам з упевненістю збирати кошти за допомогою наших даних у реальному часі та інформаційної панелі засновників, щоб тримати руку на пульсі ефективності бізнесу.

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Вебсайт: scalexp.com

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