WebCatalog

ScaleXP

ScaleXP

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: scalexp.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ScaleXP — це платформа аналітики даних, яка поєднує фінансові та маркетингові системи, щоб допомогти амбітним компаніям максимізувати потужність своїх даних і швидше розвиватися. Ми надаємо компаніям B2B єдине джерело правди, об’єднуючи дані з провідних систем (бухгалтерський облік, продажі, маркетинг), що полегшує впевнене зростання. Уможливлення співпраці між командами за допомогою спільних інформаційних панелей. З автоматизованими B2B KPI та показниками на основі типу вашого бізнесу (SaaS, стартап тощо) для розрахунку MRR, ARR, LTC, CAC, когортного аналізу та багато іншого! Платформа розроблена для компаній, що розвиваються, особливо тих, що мають інвесторів. ScaleXP дозволяє користувачам з упевненістю збирати кошти за допомогою наших даних у реальному часі та інформаційної панелі засновників, щоб тримати руку на пульсі ефективності бізнесу.

Категорії:

Business
Інструменти візуалізації даних

Вебсайт: scalexp.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ScaleXP». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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