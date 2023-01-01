Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, такі як Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.

Вебсайт: canva.com

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