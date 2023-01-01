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Вебсайт: canva.com

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Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомогою інтерфейсу перетягування. Платформа є безкоштовною для використання та пропонує платні підписки, такі як Canva Pro та Canva for Enterprise для додаткових функцій. Користувачі також можуть платити за фізичні продукти, які потрібно надрукувати та відправити. Станом на 2019 рік Canva зібрала 3,2 мільярда доларів США та мала понад 20 мільйонів користувачів у 190 країнах. У червні 2020 року Canva залучила 60 мільйонів доларів США за оцінкою 6 мільярдів доларів. Це майже вдвічі перевищило останню оцінку в 2019 році.

Вебсайт: canva.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Canva». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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