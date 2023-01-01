Lucidchart — це запатентована веб-платформа, яка дозволяє користувачам співпрацювати над малюванням, переглядом і обміном діаграмами та діаграмами. Lucidchart працює в браузерах, які підтримують HTML5. Це означає, що не потрібно оновлювати програмне забезпечення сторонніх розробників, наприклад Adobe Flash. У 2010 році Lucidchart оголосила про інтеграцію в Google Apps Marketplace. У 2011 році Lucidchart залучила 1 мільйон доларів у вигляді «ангельського фінансування». 17 жовтня 2018 року Lucidchart оголосила, що залучила додаткові 72 мільйони доларів від Meritech Capital та ICONIQ Capital. .

Вебсайт: lucidchart.com

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