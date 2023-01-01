WebCatalog

Lucidchart

Lucidchart

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: lucidchart.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lucidchart» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Lucidchart — це запатентована веб-платформа, яка дозволяє користувачам співпрацювати над малюванням, переглядом і обміном діаграмами та діаграмами. Lucidchart працює в браузерах, які підтримують HTML5. Це означає, що не потрібно оновлювати програмне забезпечення сторонніх розробників, наприклад Adobe Flash. У 2010 році Lucidchart оголосила про інтеграцію в Google Apps Marketplace. У 2011 році Lucidchart залучила 1 мільйон доларів у вигляді «ангельського фінансування». 17 жовтня 2018 року Lucidchart оголосила, що залучила додаткові 72 мільйони доларів від Meritech Capital та ICONIQ Capital. .

Вебсайт: lucidchart.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Lucidchart». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

BetterCloud

BetterCloud

bettercloud.com

GroupMe

GroupMe

groupme.com

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

SnapLogic

SnapLogic

snaplogic.com

Puffin Flash Store

Puffin Flash Store

flash-store.puffin.com

Lever

Lever

lever.co

Microsoft Azure

Microsoft Azure

azure.microsoft.com

Groupon

Groupon

groupon.com

Twitch

Twitch

twitch.tv

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Discord

Discord

discord.com

Zettle

Zettle

zettle.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності