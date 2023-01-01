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Wellfound

Wellfound

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Вебсайт: wellfound.com

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Wellfound (раніше AngelList Talent) AngelList — це американський веб-сайт для стартапів, інвесторів-ангелів і шукачів роботи, які хочуть працювати в стартапах. Створена в 2010 році платформа має місію демократизувати процес інвестування та допомогти стартапам у вирішенні проблем із залученням коштів і талантами. Він розпочався як онлайн-дошка знайомств для технологічних стартапів, які потребували початкового фінансування. З 2015 року сайт дозволяє стартапам безкоштовно залучати гроші від інвесторів-ангелів.

Вебсайт: wellfound.com

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