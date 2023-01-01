Можливості онлайн-інвестування в найкращі нові стартапи, а також залучення початкових і ангельських інвестицій за допомогою провідного європейського краудфандингового сайту Seedrs.

Вебсайт: seedrs.com

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