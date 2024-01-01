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MarketDial

MarketDial

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Вебсайт: marketdial.com

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MarketDial є лідером у офлайн-тестуванні A/B для звичайної роздрібної торгівлі. Компанії використовують програмне забезпечення MarketDial для розробки та аналізу будь-яких експериментів у магазині. Індивідуальні тести MarketDial дозволяють будь-якому професіоналу роздрібної торгівлі відповісти на критичні запитання про свій бізнес. Наприклад: Наскільки ефективним буде цей новий продукт на моєму сайті? Чи сприятиме моя реклама додатковим продажам? Якщо я підвищу ціну на вибрані товари, чи відштовхне це моїх клієнтів? Чи залучили наші інвестиції в нові вивіски на сайті новий бізнес? Чи сприяла наша нова програма навчання співробітників збільшенню продажів або CSAT? MarketDial - це програмне рішення, яке не схоже на інші. Він розроблений таким чином, щоб будь-кому було легко створити, застосувати й проаналізувати точний тест у магазині.

Категорії:

Business
Інше маркетингове програмне забезпечення

Вебсайт: marketdial.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MarketDial». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

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elink.io

elink.io

Short.io

Short.io

short.io

Revue

Revue

getrevue.co

RocketLink

RocketLink

rocketlink.io

GummySearch

GummySearch

gummysearch.com

Radio.co

Radio.co

radio.co

Placer.ai

Placer.ai

placer.ai

Viral Loops

Viral Loops

viral-loops.com

ShareASale

ShareASale

shareasale.com

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Intellifluence

intellifluence.com

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