Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Shopobill» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Shopobill — це рішення для роздрібних медіа та залучення покупців, яке допомагає роздрібним торговцям і виробникам FMCG/CPG збільшувати продажі.
* Система самообслуговування для роздрібних торговців для запуску та просування рекламних акцій із доданою вартістю від імені виробників FMCG
* Немає механізму просування коду з 400+ протестованими та перевіреними механізмами для стимулювання продажу товарів FMCG у роздрібних магазинах (офлайн та через електронну пошту)
* Придбані медіа-орієнтовані рішення для просування цінних рекламних пропозицій і залучення нових клієнтів до роздрібних магазинів
Платформа без коду SAAS, яка допомагає швидко готувати та ефективно проводити кампанії активації споживачів із такими механізмами, як «купи й отримай», миттєвий виграш, повернення грошей, участь у розіграші призів, сканування та виграш, обертання колеса тощо.
Платформа Shopobill включає:
* Конструктор веб-сайтів і чат-ботів з особистим обліковим записом учасника
* 400+ промо-механік
* Перевірка OCR
* Автоматичний розіграш призів
* Роздача цифрових призів
* Інформаційні бюлетені та сповіщення для користувачів
* Панелі просування в реальному часі
Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty та Puig використовують Shopobill для автоматизації свого споживчого просування.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Shopobill». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.