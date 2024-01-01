Shopobill — це рішення для роздрібних медіа та залучення покупців, яке допомагає роздрібним торговцям і виробникам FMCG/CPG збільшувати продажі. * Система самообслуговування для роздрібних торговців для запуску та просування рекламних акцій із доданою вартістю від імені виробників FMCG * Немає механізму просування коду з 400+ протестованими та перевіреними механізмами для стимулювання продажу товарів FMCG у роздрібних магазинах (офлайн та через електронну пошту) * Придбані медіа-орієнтовані рішення для просування цінних рекламних пропозицій і залучення нових клієнтів до роздрібних магазинів Платформа без коду SAAS, яка допомагає швидко готувати та ефективно проводити кампанії активації споживачів із такими механізмами, як «купи й отримай», миттєвий виграш, повернення грошей, участь у розіграші призів, сканування та виграш, обертання колеса тощо. Платформа Shopobill включає: * Конструктор веб-сайтів і чат-ботів з особистим обліковим записом учасника * 400+ промо-механік * Перевірка OCR * Автоматичний розіграш призів * Роздача цифрових призів * Інформаційні бюлетені та сповіщення для користувачів * Панелі просування в реальному часі Henkel, Ehrmann, Abbott, Mastercard, Coty та Puig використовують Shopobill для автоматизації свого споживчого просування.

Вебсайт: shopobill.com

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