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Wishpond

Wishpond

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: wishpond.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Wishpond» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Wishpond дозволяє маркетологам легко створювати цільові сторінки та проводити конкурси, відстежувати потенційних клієнтів, надсилати електронні листи тощо.

Вебсайт: wishpond.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Wishpond». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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