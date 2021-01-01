Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Конструктори цільових сторінок - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Конструктори цільових сторінок дають людям без технічних знань можливість запускати веб-сторінки, створені для того, щоб спрямовувати відвідувачів до певної мети конверсії. Ці сторінки, як правило, призначені для спонукання відвідувачів до певної дії, наприклад підписки на інформаційний бюлетень, вибору безкоштовної пробної версії або реєстрації в службі підписки, які полегшують тестування прототипів не розробниками. Таким чином організації можуть оцінити вплив і реакцію своєї аудиторії, включаючи покупців і відвідувачів веб-сайту. Вирішально важливі для маркетингових стратегій організації, конструктори цільових сторінок надають маркетологам можливість самостійно проектувати, налаштовувати та публікувати веб-інтерфейс, не покладаючись на ІТ-спеціалісти чи розробників. Ці конструктори легко інтегруються в існуючу інфраструктуру веб-розробки та системи керування веб-вмістом, забезпечуючи цілісну роботу в Інтернеті. Крім того, їх можна гармонійно поєднати з рішеннями цифрової аналітики для моніторингу поведінки відвідувачів на цільових сторінках.