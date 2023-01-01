Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, названий на честь їхнього найпопулярнішого персонажа з електронних листівок, був запущений у 2001 році та кілька років залишався побічним проектом, заробляючи кілька тисяч доларів на місяць». Mailchimp починався як платний сервіс, а в 2009 році додав опцію freemium. За рік кількість його користувачів зросла з 85 000 до 450 000. До червня 2014 року він надсилав понад 10 мільярдів електронних листів на місяць від імені своїх користувачів. У 2017 році компанія отримувала 14 000 нових клієнтів щодня. Компанія залишилася у власності своїх співзасновників і не приймала фонди венчурного капіталу. У 2016 році Mailchimp займав 7 місце в рейтингу Forbes Cloud 100. У лютому 2017 року компанію назвали однією з найінноваційніших компаній 2017 року за версією Fast Company. У серпні 2017 року повідомлялося, що Mailchimp відкриє офіси в Брукліні та Окленді, Каліфорнія. У лютому 2019 року Mailchimp придбала LemonStand, меншого конкурента. . Пізніше в 2019 році компанія оголосила, що її річний дохід досягне 700 мільйонів доларів. Пізніше Mailchimp оголосив про свої плани переходу від розсилки поштою до пропозиції «повної маркетингової платформи, орієнтованої на невеликі організації». З цією метою в березні 2020 року Mailchimp придбав лондонську медіа-журнальну компанію Courier із заявленою метою міжнародного зростання. Журнал має читацьку аудиторію 100 000 читачів у більш ніж 26 країнах. Станом на травень 2019 року з нових користувачів стягуватиметься плата за контакти, а не за лише підписані контакти, тому нові користувачі платитимуть за непідписані контакти та тих, хто ще не підтвердив.

Вебсайт: mailchimp.com

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