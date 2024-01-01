Sweep — це платформа для управління даними щодо сталого розвитку. Його провідне на ринку програмне забезпечення на основі штучного інтелекту допомагає організаціям розуміти всі позафінансові дані по всьому бізнесу та ланцюжку створення вартості, щоб керувати зростаючими вимогами до розкриття інформації та вживати заходів для досягнення стійких бізнес-цілей. Співзасновниками компанії є Рейчел Делакур, Янік Чейз і Рафаель Ґуллер, Sweep співпрацює з корпоративними, середніми та фінансовими установами по всьому світу, серед клієнтів L’Oreal, Lacoste та Hewlett Packard. Sweep має сертифікат B Corp і є членом Коаліції лідерів з ціноутворення на викиди вуглецю Світового банку, France Invest і Міжнародної асоціації торгівлі викидами.

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Вебсайт: sweep.net

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