Операціоналізація управління викидами. Легко кількісно визначайте та звітуйте про викиди Scope 1, 2 і 3 для цілей відповідності, одночасно встановлюючи та відстежуючи цілі на корпоративному рівні та ініціативи щодо нульового чистого викиду. Validere – це SaaS-компанія з вимірювання, звітності та верифікації (MRV), яка допомагає енергетичним організаціям перетворювати відключені, неповні дані в чіткі та миттєві шляхи досягнення фінансової та екологічної цінності. Понад 50 провідних енергетичних компаній Північної Америки покладаються на технологію Validere та багатопрофільних експертів, щоб зрозуміти їхні фізичні та екологічні потреби та зрозуміло та легко орієнтуватися у дедалі складнішому середовищі. Валідере виконує місію покращити процвітання людей, зробивши ланцюжок енергопостачання ефективним і стійким. Компанія має офіси в Х'юстоні, Калгарі та Торонто.

Вебсайт: validere.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Validere». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.