Validere

Validere

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: validere.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Validere» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Операціоналізація управління викидами. Легко кількісно визначайте та звітуйте про викиди Scope 1, 2 і 3 для цілей відповідності, одночасно встановлюючи та відстежуючи цілі на корпоративному рівні та ініціативи щодо нульового чистого викиду. Validere – це SaaS-компанія з вимірювання, звітності та верифікації (MRV), яка допомагає енергетичним організаціям перетворювати відключені, неповні дані в чіткі та миттєві шляхи досягнення фінансової та екологічної цінності. Понад 50 провідних енергетичних компаній Північної Америки покладаються на технологію Validere та багатопрофільних експертів, щоб зрозуміти їхні фізичні та екологічні потреби та зрозуміло та легко орієнтуватися у дедалі складнішому середовищі. Валідере виконує місію покращити процвітання людей, зробивши ланцюжок енергопостачання ефективним і стійким. Компанія має офіси в Х'юстоні, Калгарі та Торонто.

Вебсайт: validere.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Validere». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Loop & Tie

Loop & Tie

loopandtie.com

The North Face

The North Face

thenorthface.com

Emitwise

Emitwise

emitwise.com

NamsoGen

NamsoGen

namso-gen.com

The World Counts

The World Counts

shop.theworldcounts.com

Tenderd

Tenderd

tenderd.com

dealcloser

dealcloser

dealcloser.com

Minimum

Minimum

minimum.com

Elyos Energy

Elyos Energy

elyosenergy.com

Perl Street

Perl Street

perlstreet.com

Proggio

Proggio

proggio.com

CarbonChain

CarbonChain

carbonchain.com

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності